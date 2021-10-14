В Уфе работодатель угрожал подчиненным увольнением и похищал их зарплату

Следственный комитет Башкирии сообщил о случае вымогательства на авиационном заводе в Уфе. 30-летний старший мастер присваивал себе часть зарплаты сотрудников, угрожая им увольнением.
С 2017 по 2021 года мужчина на регулярной основе требовал от подчиненных деньги. Работодатель обеспечивал сотрудников увеличенным количеством заданий по выработке продукции, выплаты за которые и забирал себе.
Выяснилось, что сотрудники под угрозой увольнения перевели мастеру и его родственникам свыше 420 тысяч рублей. Свою вину мужчину признал лишь частично. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.