Обязательная вакцинация в Башкортостане: кто должен ее пройти

В Башкортостане для некоторых категорий граждан вводится обязательная вакцинация согласно постановлению главного санитарного врача республики Анны Казак.

Это обусловлено двумя факторами: темпы вакцинации снижаются, а заболеваемость, наоборот, растет. Сейчас количество заболевших в сутки перешло отметку в 600 человек. Растет и количество погибших.

В студии телеканала БСТ Анна Казак рассказала о том, какие граждане попадают под обязательную вакцинацию и, самое главное, до какого числа они могут сделать прививку.

Кому и зачем нужна обязательная вакцинация?

Эта мера нужна для людей старше 60 лет, работников сферы услуг, работников муниципальных служб, военных, студентов на производственной практике и многих других. Полный перечень должностей есть на сайте Роспотребнадзора Башкортостана.

Как это будет работать?

Работодатель должен сам составить график. Первым компонентом сотрудники должны привиться до 18 ноября и закончить вакцинацию до 18 декабря 2021 года. Это обусловлено промежутком между прививками.

Что будет после 18 декабря?

Вступают нормы контроля за выполнением постановления. В случае если на предприятии есть невакцинированные, будут накладываться меры вплоть до штрафных санкций.

Это постановление касается и частных организаций?

Это постановление распространяется на все формы собственности. Общий процент вакцинированных должен быть на уровне 80 процентов сотрудников. Лучше - 100, но понятно, что есть медотводы, поэтому цифра именно такая.

Кому дают медотводы?

Его дают при обострении хронических заболеваний. Если документ дается на недлительный период, то человек успевает привиться. Если это длительный медотвод, то ему дается справка, и он допускается на работу. Это же касается и тех, кто переболел коронавирусом. У них есть 6 месяцев медотвода после болезни.

Если медотвод человек получил полгода назад, нужно ли подтверждать его?

Все решает Минздрав, у них своя номенклатура. Все вопросы по медотводу нужно обсуждать с лечащим врачом.

Когда проверяют QR-код, имеют ли право смотреть дату выдачи медотвода?

Да. В справке должны быть данные человека, дата выдачи и на основании чего выдан документ.

Если медотвод выдан в 2020 году, он действует сейчас?

Сроки медотводов - прерогатива медорганизации. В справке должна быть четкая дата. В любом медицинском документе есть сроки. Именно главврач несет ответственность за достоверность информации в справке.

Можно ли не показывать QR-код до 18 ноября?

Нет, одно другого не исключает. QR-код показывать нужно. Постановление Роспотребнадзора касается работодателей.

Как Роспотребнадзор контролирует Указ Главы?

Роспотребнадзор - это уполномоченный орган, помимо своих функций сотрудники участвуют в рейдах. Есть прецеденты и судебных дел, и штрафных санкций. Рейды идут в ТЦ, на ярмарках - там, где большое скопление людей.

Почему постановление подписали сейчас?

В последние 2 недели темпы вакцинации снизились, а заболеваемость увеличилась. Эти "ножницы", когда вакцинация снижается, вынуждают госорганы выпускать такой документ.

Кормящей маме нужно водить ребенка на массаж. Как быть?

Это является прямым противопоказанием к прививке, поэтому нужно обращаться к тем, кто осуществляет патронаж, к медикам. Возможно, они подскажут, как в этой ситуации быть, либо на дом приглашать специалиста, который тоже должен быть вакцинирован, либо ей выдадут документ о том, что у нее есть противопоказания.

Записались на прививку от гриппа, теперь нужна прививка от коронавируса. Что сделать раньше?

Обязательно нужно вакцинироваться, но расставить приоритеты. Самый пиковый период по гриппу наступает по второй декаде декабря. Сейчас приоритет у коронавирусной инфекции. Разрыв между прививками не менее месяца. Нужно сейчас привиться от коронавируса и по прошествии месяца сделать вакцину от гриппа.

Не нарушает ли обязательная вакцинация права граждан?

Конституция защищает в том числе и все государство. Когда есть риск пандемии, то, конечно, государственные нормы другие. Сейчас главное - защита санитарного благополучия населения. Здесь вступают в норму законы, которые позволяют принимать ограничительные меры в таком масштабе.

Как будут наказывать работодателей, если сотрудники не сделают вакцину?

Работодатель может отстранить сотрудника после 18 декабря. Если он этого не делает, то Роспотребнадзор может накладывать штрафные санкции по части 2 статьи 6.3 КоАП. Для граждан это от 15 до 40 тысяч рублей, а для юрлиц - до 150 тысяч рублей, плюс приостановка работы до 90 суток.

Как будет идти контроль за выполнением всех требований?