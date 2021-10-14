Эксперты Башкирии рассказали, как совмещать прививки от COVID-19 и гриппа

Сегодня, 14 октября, в эфире БСТ и во всех социальных сетях телеканала прошёл брифинг по вопросам обязательной вакцинации от коронавируса.

Фото №1 - Эксперты Башкирии рассказали, как совмещать прививки от COVID-19 и гриппа

Сейчас в Башкортостане идет активная вакцинация от сезонных заболеваний и коронавируса. Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Анна Казак рассказала, как совмещать прививки.

Между прививками от коронавируса и гриппа должно пройти не меньше месяца. По словам специалиста, стоит расставить приоритеты в пользу вакцины от коронавируса, так как пик заболеваемости гриппом только в декабре.

Нужно расставить приоритеты. По средней многолетней динамике, самый пиковый опасный период по гриппу: вторая декада декабря-начало января, когда уже лаборатория находит вирусы гриппа, когда люди активно болеют ОРВИ и гриппом. Сейчас приоритет, конечно, за вакциной от коронавирусной инфекции. Разрыв между прививками должен быть не менее месяца.

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора РБ 
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии