Эксперты Башкирии рассказали, как совмещать прививки от COVID-19 и гриппа

Нужно расставить приоритеты. По средней многолетней динамике, самый пиковый опасный период по гриппу: вторая декада декабря-начало января, когда уже лаборатория находит вирусы гриппа, когда люди активно болеют ОРВИ и гриппом. Сейчас приоритет, конечно, за вакциной от коронавирусной инфекции. Разрыв между прививками должен быть не менее месяца.

Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора РБ