Эксперты Башкирии рассказали, как совмещать прививки от COVID-19 и гриппа

Сегодня, 14 октября, в эфире БСТ и во всех социальных сетях телеканала прошёл брифинг по вопросам обязательной вакцинации от коронавируса.
Сейчас в Башкортостане идет активная вакцинация от сезонных заболеваний и коронавируса. Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Анна Казак рассказала, как совмещать прививки.
Между прививками от коронавируса и гриппа должно пройти не меньше месяца. По словам специалиста, стоит расставить приоритеты в пользу вакцины от коронавируса, так как пик заболеваемости гриппом только в декабре.