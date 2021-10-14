Житель Башкирии угнал машину, чтобы перевезти стройматериалы

В Баймакском районе раскрыли дело об угоне автомобиля. Заявление о пропаже машины поступило от 46-летнего жителя города Баймак.

По версии следствия, ВАЗ-21099 был припаркован возле дома заявителя. Злоумышленник воспользовался тем, что никого рядом не было, а в замке зажигания остались ключи. Потерпевший обратился в полицию.

Установлено, что за рулем был 40-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый ранее был судим. Мужчина дал признательные показания. По его словам, он угнал машину для перевозки строительные материалы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.