«Чёрные риэлторы» наживались за счёт умерших и душевнобольных людей

В Башкирии «чёрные риэлторы» продавали квартиры погибших и душевнобольных людей. Они получили сумму выше 61,3 млн рублей. Пресс-служба Прокуратуры республики сообщила, что в мошенничестве обвиняются шестеро человек.

По данным следствия, у подозреваемых были свои информаторы в исправительных учреждениях, а также в ритуальных агентствах и психиатрических клиниках. Таким они устанавливали личности своих жертв. Затем обвиняемые перепродавали квартиры и снимали деньги с карт этих людей. Это продолжалось в течение четырёх лет.