Житель Уфы ограбил прохожих почти на 30 тысяч рублей

По версии сотрудников правоохранительных органов, мужчина совершил два грабежа в Уфе. Инциденты произошли в Орджоникидзевском районе.

В полицию поступило заявление от 55-летнего мужчины. Потерпевший рассказал, что неизвестный выхватил у него мобильный телефон и убежал. Через пару дней в дежурную часть поступило такое же заявление от женщины. Сумма ущерба оценена в 27 тысяч рублей.