Житель Уфы ограбил прохожих почти на 30 тысяч рублей

По версии сотрудников правоохранительных органов, мужчина совершил два грабежа в Уфе. Инциденты произошли в Орджоникидзевском районе.
В полицию поступило заявление от 55-летнего мужчины. Потерпевший рассказал, что неизвестный выхватил у него мобильный телефон и убежал. Через пару дней в дежурную часть поступило такое же заявление от женщины. Сумма ущерба оценена в 27 тысяч рублей.
Подозреваемого задержали. Злоумышленником оказался 29-летний уфимец. Мужчина свою вину признал. Похищенное он сдал в ломбард. На основании случившегося возбуждены уголовные дела.
Фото: пресс-служба Управления МВД России по г. Уфе.