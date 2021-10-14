Житель Уфы ограбил прохожих почти на 30 тысяч рублей

По версии сотрудников правоохранительных органов, мужчина совершил два грабежа в Уфе. Инциденты произошли в Орджоникидзевском районе.

Фото №1 - Житель Уфы ограбил прохожих почти на 30 тысяч рублей

В полицию поступило заявление от 55-летнего мужчины. Потерпевший рассказал, что неизвестный выхватил у него мобильный телефон и убежал. Через пару дней в дежурную часть поступило такое же заявление от женщины. Сумма ущерба оценена в 27 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали. Злоумышленником оказался 29-летний уфимец. Мужчина свою вину признал. Похищенное он сдал в ломбард. На основании случившегося возбуждены уголовные дела.

Фото: пресс-служба Управления МВД России по г. Уфе.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями