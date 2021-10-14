В Уфе женщина, которую поджёг муж, погибла

Жительница Уфы, которую поджёг собственный муж,  погибла. Супруги поссорились вечером 17 сентября в доме СНТ «Дубрава». В какой-то момент мужчина взял канистру с бензином и облил жидкостью свою жену, а затем поджёг. Находившаяся у дома дочь пары услышала крики и, забежав домой, вызвала «скорую» и начала тушить огонь. 

Фото №1 - В Уфе женщина, которую поджёг муж, погибла

Тогда, благодаря своевременно оказанной помощи, женщина осталась жива, получив ожоги 2 и 3 степени. Однако сегодня, 14 октября, стало известно, что пострадавшая скончалась. Женщине было 45 лет.

Изначально мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Однако в связи со смертью потерпевшей по результатам расследования его действия переквалифицируют на убийство, совершенное с особой жестокостью

Евгений Каневский, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ Следственного комитета России по РБ, майор юстиции 
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