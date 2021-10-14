В Уфе женщина, которую поджёг муж, погибла

Изначально мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Однако в связи со смертью потерпевшей по результатам расследования его действия переквалифицируют на убийство, совершенное с особой жестокостью

Евгений Каневский, старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ Следственного комитета России по РБ, майор юстиции