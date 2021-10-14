В Уфе женщина, которую поджёг муж, погибла

Жительница Уфы, которую поджёг собственный муж, погибла. Супруги поссорились вечером 17 сентября в доме СНТ «Дубрава». В какой-то момент мужчина взял канистру с бензином и облил жидкостью свою жену, а затем поджёг. Находившаяся у дома дочь пары услышала крики и, забежав домой, вызвала «скорую» и начала тушить огонь.
Тогда, благодаря своевременно оказанной помощи, женщина осталась жива, получив ожоги 2 и 3 степени. Однако сегодня, 14 октября, стало известно, что пострадавшая скончалась. Женщине было 45 лет.