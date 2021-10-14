Почти 30 тысяч жителей Башкирии привились от COVID-19 за прошедшие сутки

В Башкирии за прошедшие за сутки иммунизацию прошли почти 30 тысяч человек. Об этом на сегодняшнем заседании оперштаба по недопущению распространения COVID-19 на территории Башкирии заявил Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Максим Забелин.

По словам министра здравоохранения региона, за минувшие сутки прививку сделали 29 422 человека. Полностью завершили вакцинацию 1 238 126 человек. Несмотря на темпы вакцинации, заболеваемость пока растёт.