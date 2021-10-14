Стало известно, что нового сделают в Уфе к 450-летию столицы

В Уфе прошло совещание по вопросам подготовки к празднованию 450-летия Уфы с участием Главы Башкортостана Радия Хабирова. Собравшиеся обсудили список объектов благоустройства, транспортной инфраструктуры, ремонта фасадов и архитектурной подсветки зданий.

Так, мэр города Сергей Греков сообщил о том, что в следующем году завершится реконструкция Советской площади и начнётся благоустройство парка «Нефтехимиков» в Черниковке, строительно-монтажные работы на набережной озера «Тёплое» в Инорсе и на бульваре Славы.

Также благоустроят две городские территории – исторический центр города и район Глумилино. Радий Хабиров поручил администрации Уфы подготовить дорожную карту по каждому объекту и чётко выдерживать сроки строительных работ.

Уфа – город уникальных районов. В этом году завершаем работы в знаковых для каждого уфимца парках – «Волна» в Затоне, «Южный» в микрорайоне Зелёная Роща, «Кашкадан» в Сипайлово, «Первомайский» в Черниковке. Ольга Сарапулова, советник главы РБ по вопросам развития общественного пространства