Стало известно, что нового сделают в Уфе к 450-летию столицы

В Уфе прошло совещание по вопросам подготовки к празднованию 450-летия Уфы с участием Главы Башкортостана Радия Хабирова. Собравшиеся обсудили список объектов благоустройства, транспортной инфраструктуры, ремонта фасадов и архитектурной подсветки зданий.
Так, мэр города Сергей Греков сообщил о том, что в следующем году завершится реконструкция Советской площади и начнётся благоустройство парка «Нефтехимиков» в Черниковке, строительно-монтажные работы на набережной озера «Тёплое» в Инорсе и на бульваре Славы.
Также благоустроят две городские территории – исторический центр города и район Глумилино. Радий Хабиров поручил администрации Уфы подготовить дорожную карту по каждому объекту и чётко выдерживать сроки строительных работ.
Будет разрабатываться и проект «Южные ворота». Также в планах дорожников – построить продолжение улицы Айской до Менделеева, которая станет дублёром улицы Бакалинской.