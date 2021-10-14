В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали о нюансах обязательной вакцинации

Обязательная вакцинация, прирост привитых и штрафы. Сегодня в прямом эфире БСТ глава республиканского Управления Роспотребнадзора ответила на вопросы жителей Башкортостана о третьей волне коронавируса.
В студии телеканала Анна Казак пояснила, какие граждане попадают под обязательную вакцинацию и, самое главное, рассказала о штрафах за игнорирование прививки. Обязательной вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан стала с 13 октября. Постановление подписала главный санитарный врач республики. В список вошли люди старше 65 лет, работники сферы услуг, госслужащие, военнослужащие, призывники, студенты, которые проходят практику, и многие другие. Полный перечень можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора. Общий процент вакцинированных сотрудников на предприятии должен быть на уровне 80%.
Между тем в республике значительно возросло количество вакцинируемых. В два этапа от коронавируса привились свыше 1,2 млн жителей. За сутки вакцину получили порядка 30 тысяч человек. На сегодняшний день в республике работают 145 пунктов, где можно сделать прививку против COVID-19. В пункте вакцинации в Конгресс-холле «Торатау» на улице Заки Валиди в Уфе за последние три дня количество желающих получить прививку от новой коронавирусной инфекции выросло в несколько раз.