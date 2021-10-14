В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали о нюансах обязательной вакцинации

Между тем в республике значительно возросло количество вакцинируемых. В два этапа от коронавируса привились свыше 1,2 млн жителей. За сутки вакцину получили порядка 30 тысяч человек. На сегодняшний день в республике работают 145 пунктов, где можно сделать прививку против COVID-19. В пункте вакцинации в Конгресс-холле «Торатау» на улице Заки Валиди в Уфе за последние три дня количество желающих получить прививку от новой коронавирусной инфекции выросло в несколько раз.