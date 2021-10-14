В Башкирии начали закрывать ТЦ, не соблюдающие требования Роспотребнадзора

Предусмотрен штраф на граждан от 15 до 40 тысяч, на должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, на юрлиц – от 100 до 300. Предусмотрено также административное приостановление деятельности.

Светлана Пудовкина, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе