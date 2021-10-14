В Башкирии начали закрывать ТЦ, не соблюдающие требования Роспотребнадзора

В республике начали закрывать торговые центры, которые не соблюдают требования Роспотребнадзора. Один из злостных нарушителей оказался в Ишимбае. Заведение инспекторы посещают не в первый раз, но владельцы никак на предписания не реагировали. Более того, ответственных найти в здании не удалось. Как выявила в ходе рейда специальная комиссия, в центр мог попасть любой желающий, невзирая на отсутствие сертификата о вакцинации.
Чтобы зафиксировать нарушение, проверяющим достаточно было просто войти в торговый центр. На входе – ни термометрии, ни обработки рук. Что уж говорить о проверке сертификата вакцинации – делать этого некому. Весь персонал, продавцы, каждый в своем магазине. Да и они, похоже, к требованиям отнеслись формально.
Белизна является лишь антибактериальным средством, в то время как для дезинфекции помещений от COVID-19 нужно противовирусное. Но об этом не знают ни владельцы магазинов, ни уборщицы. Инспекторы обошли несколько точек торгового центра и везде ситуация похожа: халатное отношение к противоэпидемическим мерам. Недалеко ушли и покупатели.
В ишимбайский торговый центр «Палуба» проверяющие приходят уже в третий раз. Владельцы упорно замечания игнорируют. Но теперь удержаться на плаву заведению будет сложнее.
Сотрудники Роспотребнадзора составили административный протокол, правда, вручить его владельцам не смогли. В здании не было администрации, а хозяйка по документам и вовсе числится в Уфе. О произошедшем ее уведомили телеграммой. Впрочем, это не помешало проверяющим органам на 5 суток приостановить деятельность торгового центра. Плюс к этому, документы передадут в суд, который может продлить ограничительный срок до 90 дней.
Ужесточение ограничительных мер началось с 12 октября. С 18 числа они затронут салоны красоты, сауны, фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита, где более 50 посадочных мест. Главная цель, которую преследуют врачи, – разорвать цепочку заражений. Учитывая, что в Башкортостане на данный момент худшая ситуация за все время пандемии, власти обещают действовать жестко.