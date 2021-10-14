Радий Хабиров поручил обновить состав СПЧ до конца октября

Обновлённый состав СПЧ должен быть сформирован до конца октября. Такую задачу поставил руководитель республики. Радий Хабиров сегодня принял участие в итоговом заседании Совета при главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества.
Данный состав СПЧ проработал два года с момента формирования. За это время Совет показал смелые и последовательные действия в отстаивании прав граждан и решении наиболее сложных проблем, сумел получить общественное признание.
По итогам заседаний Совета по правам человека исполнены 53 поручения главы республики. За 2 года членами СПЧ было осуществлено более 40 межведомственных совещаний и 80 выездов в муниципальные образования республики по вопросам обеспечения жильём детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду, обеспечения льгот для нуждающихся категорий граждан, защиты прав предпринимателей.