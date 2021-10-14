Радий Хабиров поручил обновить состав СПЧ до конца октября

Ну я думаю, что нам удалось создать работающую структуру, только за этот год удалось ответить на более чем одну тысячу обращений граждан, помочь.

Владимир Барабаш, председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества