Радий Хабиров поручил обновить состав СПЧ до конца октября

Обновлённый состав СПЧ должен быть сформирован до конца октября. Такую задачу поставил руководитель республики. Радий Хабиров сегодня принял участие в итоговом заседании Совета при главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества.

Данный состав СПЧ проработал два года с момента формирования. За это время Совет показал смелые и последовательные действия в отстаивании прав граждан и решении наиболее сложных проблем, сумел получить общественное признание.

Мы когда начинали вот эту инициативу и формировали Совет по правам человека в республике, у нас разные мысли были. Но откровенно вам скажу, что я не ожидал, что Совет действительно состоится. Состоится как серьезнейшая и, самое главное, правозащитная организация. И, наверное, как одна из самых реально действующих площадок, где сталкиваются разные мнения, где эти мнения слышатся друг другом.

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров поручил обновить состав СПЧ до конца октября

По итогам заседаний Совета по правам человека исполнены 53 поручения главы республики. За 2 года членами СПЧ было осуществлено более 40 межведомственных совещаний и 80 выездов в муниципальные образования республики по вопросам обеспечения жильём детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду, обеспечения льгот для нуждающихся категорий граждан, защиты прав предпринимателей.

Ну я думаю, что нам удалось создать работающую структуру, только за этот год удалось ответить на более чем одну тысячу обращений граждан, помочь.

Владимир Барабаш, председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества
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