В Башкирии перепись населения будут проводить более 7 тыс. переписчиков

Для проведения Всероссийской переписи населения в Башкортостане создан резерв до 10 тысяч переписчиков. Перепись начнется завтра, 15 октября, и продлится до середины ноября. По домам отправятся более 7 тысяч интервьюеров.

Организаторы кампании рассказали о подготовительной работе. Датой, по отношению к которой собираются характеристики каждого человека, остаётся 1 октября 2021 года. В связи с тем, что население находится в непрерывном движении, органы статистики уже собрали сведения о тех лицах, которые до начала кампании могут изменить своё территориальное размещение.

Учёт родившихся и умерших будет вестись следующим образом: всех умерших после 1 октября перепишут, а родившиеся после этой даты не будут подлежать учёту. Также планируется опросить и лиц без определенного места жительства. Им будут выдавать справку об участии.