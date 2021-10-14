В Уфе обсудили сроки реконструкции памятника Салавату Юлаеву

Реконструкция памятника Салавату Юлаеву ориентировочно начнется в мае следующего года. Проектная документация должна пройти одобрение госэкспертизы. В Уфе прошел круглый стол с участием представителей власти общественников. Последних волновал вопрос, где будет проходить реконструкция и сохранят ли первозданный вид памятника после ремонта.
Обзор на Белую открывается не только у подножия памятника Салавату Юлаеву. В самой скульптуре образовались щели, из которых прекрасно видно улицу. Коррозия, ржавчина, птицы, свившие гнезда, – все это стало уже частью статуи национального героя.
Памятник был установлен 54 года назад. И с тех пор ни разу не было капитальной реконструкции. Со временем статую покрасили в зеленый, хотя изначально она серая. Более того, только с 2019 года просадка фундамента составила 7 сантиметров. Памятник весит 40 тонн, и укрепление кургана, на котором он стоит, – необходимый процесс, иначе есть риск, что однажды постамент окажется в воде. В Уфе сегодня прошел круглый стол, на котором обсудили актуальность ремонта.
И если после видеокадров не остается сомнений, что памятник в аварийном состоянии, то вот место ремонта вызывало у общественников споры. Вице-премьер республики Азат Бадранов отметил, что увозить его никуда не будут. Площадку для реконструкции организуют рядом. Снять статую с фундамента, безусловно, придется. За ходом работ будет следить совет, который сформируют в ближайшее время.
Еще одна тема, вызвавшая беспокойство, – утрата аутентичности памятника после реконструкции. Однако технические возможности сохранения первозданного вида есть, для этого проведут 3D-сканирование, чтобы вернуть чугунную статую на тоже место и в том же положении.
Проект реставрации прошел историко-культурную экспертизу, сейчас предстоит госэкспертиза. Планируется, что восстановление символа республики начнется в мае следующего года и продлится 9 месяцев.