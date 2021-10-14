В Уфе обсудили сроки реконструкции памятника Салавату Юлаеву

Реконструкция памятника Салавату Юлаеву ориентировочно начнется в мае следующего года. Проектная документация должна пройти одобрение госэкспертизы. В Уфе прошел круглый стол с участием представителей власти общественников. Последних волновал вопрос, где будет проходить реконструкция и сохранят ли первозданный вид памятника после ремонта.

Обзор на Белую открывается не только у подножия памятника Салавату Юлаеву. В самой скульптуре образовались щели, из которых прекрасно видно улицу. Коррозия, ржавчина, птицы, свившие гнезда, – все это стало уже частью статуи национального героя.

В 2018-2019 году специалисты проверили его и зафиксировали дефекты. Передали документ в администрацию и решили реконструировать его. Данир Гайнуллин, директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан

Памятник был установлен 54 года назад. И с тех пор ни разу не было капитальной реконструкции. Со временем статую покрасили в зеленый, хотя изначально она серая. Более того, только с 2019 года просадка фундамента составила 7 сантиметров. Памятник весит 40 тонн, и укрепление кургана, на котором он стоит, – необходимый процесс, иначе есть риск, что однажды постамент окажется в воде. В Уфе сегодня прошел круглый стол, на котором обсудили актуальность ремонта.

Я играл Салавата Юлаева и до сих пор читаю его стихи. И сегодня на круглом столе мы все пришли к мнению, что срочно нужно спасать нашего Салавата Юлаева. Салават Щербаков, российский скульптор, народный художник России

И если после видеокадров не остается сомнений, что памятник в аварийном состоянии, то вот место ремонта вызывало у общественников споры. Вице-премьер республики Азат Бадранов отметил, что увозить его никуда не будут. Площадку для реконструкции организуют рядом. Снять статую с фундамента, безусловно, придется. За ходом работ будет следить совет, который сформируют в ближайшее время.

Очень важный момент, что мы договорились о проведении общественного контроля. В дальнейшем в рамках контроля будет осуществляться такое взаимодействие. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Еще одна тема, вызвавшая беспокойство, – утрата аутентичности памятника после реконструкции. Однако технические возможности сохранения первозданного вида есть, для этого проведут 3D-сканирование, чтобы вернуть чугунную статую на тоже место и в том же положении.

Опасения развеялись. Памятник реконструировать будет рядом, будет видеофиксация и общественный совет. Зухра Буракаева, председатель Союза кинематографистов Республики Башкортостан

Хочется, чтобы успели к юбилейному 2024 году – юбилей Уфы и памятника. Рашит Шакуров, народный поэт Башкортостана, доктор филологических наук