Спортсменка из Уфы завоевала золото на чемпионате Урала и Сибири по бодибилдингу

В Екатеринбурге прошёл чемпионат Урала и Сибири по бодибилдингу. На всероссийские соревнования съехались более 350 участников, среди которых были и спортсменки из Башкортостана. Золотую медаль в категории «фитнес-бикини» среди женщин ростом до 166 метров завоевала уфимка Карина Дорохова. Её подготовка к турниру была непростой.

Наша диета называется сушка. На ней мы урезаем количество калорий и убираем определенные продукты. У нас довольно аскетичный рацион. Карина Дорохова, победитель чемпионата Урала и Сибири по бодибилдингу

Ещё одна девушка из Башкирии привезла из Екатеринбурга бронзу. Екатерина Романовская непрофессионально занималась фитнесом шесть лет, но после знакомства с Кариной поставила себе новые цели и поехала на свои первые соревнования. Победителей на турнире определяют профессиональные судьи, оценивая участников в каждой категории по различным параметрам.

Моя категория – фитнес-модель. У меня два выхода: первый – в слитном купальнике, а второй – в платье. Судьи смотрят на генетическую предрасположенность, полный образ, на фигуру. Екатерина Романовская, бронзовый призёр чемпионата Урала и Сибири по бодибилдингу