Спортсменка из Уфы завоевала золото на чемпионате Урала и Сибири по бодибилдингу

В Екатеринбурге прошёл чемпионат Урала и Сибири по бодибилдингу. На всероссийские соревнования съехались более 350 участников, среди которых были и спортсменки из Башкортостана. Золотую медаль в категории «фитнес-бикини» среди женщин ростом до 166 метров завоевала уфимка Карина Дорохова. Её подготовка к турниру была непростой.
Ещё одна девушка из Башкирии привезла из Екатеринбурга бронзу. Екатерина Романовская непрофессионально занималась фитнесом шесть лет, но после знакомства с Кариной поставила себе новые цели и поехала на свои первые соревнования. Победителей на турнире определяют профессиональные судьи, оценивая участников в каждой категории по различным параметрам.
На следующей неделе девушки отправятся на чемпионат России. Если они покажут хорошие результаты, то их ждут международные старты, а, может быть, даже и чемпионат Мира по бодибилдингу.