В Уфе на выходных пройдут сельхозярмарки

В Уфе в эти выходные, 16 и 17 октября, пройдут сельхозярмарки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города. Посетить торговые точки можно будет с 10 до 16 часов.

Где будут ярмарки? Выходные рынки расположатся на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, Мушникова и бульвара Баландина; на площадке по ул. Рабкоров, 20 и напротив домов № 3,5,7 по улице Рабкоров; на территории перед Дворцом спорта; на площади им. Серго Орджоникидзе; на площади перед Дворцом молодежи.

16 октября ярмарки пройдут на участке дороги по улице Правды: от улицы Таллинской до Ухтомского, а также по улице Ахметова. Покупатели смогут приобрести натуральные продукты: мёд, овощи и фрукты и многое другое.