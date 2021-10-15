В Башкирии процедура подачи заявлений на соцвыплаты для семей с детьми станет проще

В Башкирии семьям с детьми упростят процедуру подачи заявлений на соцвыплаты. С 1 ноября в Бирском районе стартует пилотный проект по назначению детских пособий по унифицированной форме заявления.
Сейчас идет разработка заявки на предоставление мер соцподдержки семьям с детьми в информационной системе региона «Адресная социальная помощь». Также внедряется «Онлайн-калькулятор».
Разработчики полагают, что внедрение и адаптация проекта в одном из муниципалитетов сократит количество обращений граждан по вопросам получения соцподдержки семей с детьми с 5 до 1 раза в год; сократит время на подачу заявлений с 75 до 15 минут; уменьшит сроки рассмотрения заявлений с 55 до 15 дней.
Если с помощью пилота удастся решить вышеназванные задачи, то рассмотрят вопрос о распространении проекта на территории всего региона.