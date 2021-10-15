В Уфе открылась выставка изделий коврового искусства

14 октября в Нацмузее республики открылась выставка «Ковров причудливый орнамент». Для посетителей провели экскурсию, показали процесс создания ковра на ткацком станке, а также рассказали о работе мастериц Башкирии.

Фото №1 - В Уфе открылась выставка изделий коврового искусства

Сохранение традиций, культуры и истории народов республики является одной из наших приоритетных задач. Мы ведем системную работу – приняли «Закон о нематериальном культурном наследии», сформировали и ведем реестр объектов нематериального культурного наследия.

Ранис Алтынбаев, заместитель министра культуры Республики Башкортостан

На выставке можно увидеть произведения коврового искусства из коллекции Национального музея республики. Здесь планируется проводить образовательные интерактивные программы для детей и мастер-классов по созданию сувениров и маленьких ковров на дощечках. Выставка продлится до 30 ноября.

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