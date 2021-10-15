В Уфе открылась выставка изделий коврового искусства

14 октября в Нацмузее республики открылась выставка «Ковров причудливый орнамент». Для посетителей провели экскурсию, показали процесс создания ковра на ткацком станке, а также рассказали о работе мастериц Башкирии.

Сохранение традиций, культуры и истории народов республики является одной из наших приоритетных задач. Мы ведем системную работу – приняли «Закон о нематериальном культурном наследии», сформировали и ведем реестр объектов нематериального культурного наследия.

На выставке можно увидеть произведения коврового искусства из коллекции Национального музея республики. Здесь планируется проводить образовательные интерактивные программы для детей и мастер-классов по созданию сувениров и маленьких ковров на дощечках. Выставка продлится до 30 ноября.