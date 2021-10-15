В Совете по правам человека при главе Башкирии поменяется состав

До конца октября в Совете по правам человека сформируют новый состав. Об этом заявил руководитель региона Радий Хабиров на заседании СПЧ.
На занимаемых должностях могут остаться председатель регионального СПЧ Владимир Барабаш и ответственный секретарь Зульфия Гайсина. Первое заседание обновленного СПЧ планируется провести уже в декабре.
Напомним, консультативный орган при главе республики содействует Радию Хабирову в реализации его полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека, содействует развитию институтов гражданского общества, готовит предложения Главе республики по вопросам, входящим в компетенцию Совета.