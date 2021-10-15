В Роспотребнадзоре Башкирии объяснили, что за отказ от вакцинации накажут только работодателя

За отказ вакцинироваться к ответственности могут привлечь только работодателей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора республики. Вчера, 14 октября, на официальном сайте ведомства опубликовали текст разъяснения спорной ситуации.

Так, руководители организаций должны обеспечить все условия, чтобы их сотрудники привились первым компонентом вакцины до 18 ноября, а вторым – до 18 декабря. Непривитых работников действительно уволят без выдачи зарплаты, однако к административной ответственности привлекут только работодателя.