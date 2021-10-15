В Башкирии медики смогут ездить в автобусах бесплатно

Медики Башкирии смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. С такой инициативой выступила член СПЧ, врач-неонатолог высшей категории Файруза Латыпова.
Общественный деятель предложила выдать врачам-терапевтам бесплатные проездные. Иногда участковые врачи имеют несколько зон ответственности. Им приходится передвигаться и пешком, и на служебном автомобиле, и на общественном транспорте. Файруза Латыпова предложила не только выдать бесплатные проездные, но и выделить медицинским учреждениям дополнительные автомобили.
Глава республики поручил проработать этот вопрос, а также рассмотреть и другие предложения для поддержки медиков.