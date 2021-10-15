В Госсобрании прошло заседание рабочей группы по охране атмосферного воздуха

В Госсобрании прошло первое заседание рабочей группы о состоянии атмосферного воздуха в Башкортостане. Начальник Башгидрометцентра Вилора Горохольская рассказала, что для оценки чистоты воздуха во всех муниципалитетах республики нет необходимой аппаратуры.

Отметим, что уфимцы уже с конца весны жалуются на неприятный запах в столице республики. Ранее председатель парламента Константин Толкачев заявил, что в экологическом законодательстве есть большие пробелы, которые требуют решения. Для этого и была создана рабочая группа по мониторингу исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.