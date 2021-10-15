На территории Демского болота в Уфе ученые планируют создать заказник

Из Демского болота – в охраняемый заказник. Ученые хотят добиться статуса для территории, расположенной в Демском районе Уфы. Активисты считают, что только так удастся сохранить обнаруженные там краснокнижные птицы и растения. Назвать заказник планируют «Остров природы». Территория будет местом не только изучения флоры и фауны, но и отдыха горожан.
Обстановка здесь куда более располагает встретить грибника. Александр Михайлович с ноутбуком среди густых деревьев на поклонника тихой охоты не похож. Но он нашёл то, что искал. Это даталоггер. На протяжении двух месяцев он фиксировал влажность и температуру почвы.
Территория минимально реагирует на изменения в климате последних лет. Дёмское болото и его окрестности, как прозвали в народе местность, изучают педагоги и ученики эколого-биологического центра «Росток». Датчик их. Но внимание учёных территория привлекает давно.
Вместе с рекомендациями нужны и те, кто к ним прислушается. А в конце 80-х-начале 90-х, когда грянула перестройка, внимание было занято другим. И вот пять лет назад уфимские орнитологи вновь взялись за изучение кусочка дикой природы неожиданно сохранившегося рядом с мегаполисом. Учёные были удивлены, рассказывает Александр Волков.
Среди краснокнижников – орлан-белохвост, сапсан, серый сорокопут и белая лазоревка. На грани исчезновения и другие обитатели местности. Ученые обнаружили здесь цветы, также занесенные в Красную книгу. Более 300 гектаров стали домом для уникальных птиц и растений. Но без охраны все это может исчезнуть. Поэтому активисты хотят добиться для территории статуса заказника и назвать его «Остров природы», разделив на несколько зон.
Также планируется разработать экскурсионные маршруты. Как пример, возьмут природный парк в Свердловской области «Оленьи ручьи». Там удаётся и сохранять природу, и принимать в год по 70 тысяч туристов.
Здесь планируется сделать маршрут для байдарок и катамаранов. Идей у активистов много. Более 300 гектаров дикой природы. Но главное, получить статус заказника. Чтобы уже закон взял под своё крыло пернатых обитателей острова.