На территории Демского болота в Уфе ученые планируют создать заказник

Из Демского болота – в охраняемый заказник. Ученые хотят добиться статуса для территории, расположенной в Демском районе Уфы. Активисты считают, что только так удастся сохранить обнаруженные там краснокнижные птицы и растения. Назвать заказник планируют «Остров природы». Территория будет местом не только изучения флоры и фауны, но и отдыха горожан.

Обстановка здесь куда более располагает встретить грибника. Александр Михайлович с ноутбуком среди густых деревьев на поклонника тихой охоты не похож. Но он нашёл то, что искал. Это даталоггер. На протяжении двух месяцев он фиксировал влажность и температуру почвы.

Это были самые жаркие дни августа. В городе стояла сильнейшая жара, а здесь в почве была высокая влажность и не очень высокая температура. Александр Волков, активист регионального отделения «Русского географического общества»

Территория минимально реагирует на изменения в климате последних лет. Дёмское болото и его окрестности, как прозвали в народе местность, изучают педагоги и ученики эколого-биологического центра «Росток». Датчик их. Но внимание учёных территория привлекает давно.

Вместе с рекомендациями нужны и те, кто к ним прислушается. А в конце 80-х-начале 90-х, когда грянула перестройка, внимание было занято другим. И вот пять лет назад уфимские орнитологи вновь взялись за изучение кусочка дикой природы неожиданно сохранившегося рядом с мегаполисом. Учёные были удивлены, рассказывает Александр Волков.

Здесь обитает около ста видов птиц. Среди них были обнаружены четыре вида, занесенные в красную книгу. Издалека мы видим кустарники и желтые заросли тростника. Это всё является центром Дёмского болота. Как раз там и обитают эти краснокнижные виды. Александр Волков, активист регионального отделения «Русского географического общества»

Среди краснокнижников – орлан-белохвост, сапсан, серый сорокопут и белая лазоревка. На грани исчезновения и другие обитатели местности. Ученые обнаружили здесь цветы, также занесенные в Красную книгу. Более 300 гектаров стали домом для уникальных птиц и растений. Но без охраны все это может исчезнуть. Поэтому активисты хотят добиться для территории статуса заказника и назвать его «Остров природы», разделив на несколько зон.

Ближе к «Серебряному ручью» будут участки, зоны для детей, игровые зоны, приключенческие маршруты, тайные, скрытные места, лазы, проходы. Александр Волков, активист регионального отделения «Русского географического общества»

Также планируется разработать экскурсионные маршруты. Как пример, возьмут природный парк в Свердловской области «Оленьи ручьи». Там удаётся и сохранять природу, и принимать в год по 70 тысяч туристов.