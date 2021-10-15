Стали известны подробности смертельной аварии с лосем в Башкирии

Накануне, 14 октября, около девяти часов вечера в Дюртюлинском районе произошла смертельная авария с участием лесного животного. Подробности сообщила пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Фото №1 - Стали известны подробности смертельной аварии с лосем в Башкирии

Инцидент зафиксирован на 32 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск. Именно там 58-летний мужчина на «Рено Логан» допустил столкновение с лосем. Животное внезапно выбежало на дорогу в тёмное время суток. Это хорошо видно на записи с видеорегистратора.

В результате столкновения водитель, его 55-летний пассажир и сам лось скончались на месте происшествия. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства аварии.

Видео: ГИБДД РБ. 

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