В Уфе прошел VI тур Суперфиналов чемпионатов России среди мужчин и женщин

 В открытом турнире, где помимо мужчин играет Александра Горячкина, во всех шести партиях была зафиксирована ничья. После шести туров единоличным лидером остается Никита Витюгов, у которого четыре очка.

Его преследователи Владимир Федосеев, Максим Матлаков и Кирилл Алексеенко имеют на полбалла меньше. У женщин победы одержали Алина Кашлинская и Полина Шувалова. После шести туров в общей таблице установилось троевластие. У Валентины Гуниной, Евгении Овод и Полины Шуваловой – по четыре с половиной балла.

В пятницу на турнире выходной. Традиционно на Суперфиналах организуется день социальной программы. Известные гроссмейстеры проведут сеансы одновременной игры и мастер-классы для юных шахматистов и ветеранов.

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