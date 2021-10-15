В Уфе прошел VI тур Суперфиналов чемпионатов России среди мужчин и женщин

В открытом турнире, где помимо мужчин играет Александра Горячкина, во всех шести партиях была зафиксирована ничья. После шести туров единоличным лидером остается Никита Витюгов, у которого четыре очка.
Его преследователи Владимир Федосеев, Максим Матлаков и Кирилл Алексеенко имеют на полбалла меньше. У женщин победы одержали Алина Кашлинская и Полина Шувалова. После шести туров в общей таблице установилось троевластие. У Валентины Гуниной, Евгении Овод и Полины Шуваловой – по четыре с половиной балла.
В пятницу на турнире выходной. Традиционно на Суперфиналах организуется день социальной программы. Известные гроссмейстеры проведут сеансы одновременной игры и мастер-классы для юных шахматистов и ветеранов.