В Уфе прошел VI тур Суперфиналов чемпионатов России среди мужчин и женщин

Его преследователи Владимир Федосеев, Максим Матлаков и Кирилл Алексеенко имеют на полбалла меньше. У женщин победы одержали Алина Кашлинская и Полина Шувалова. После шести туров в общей таблице установилось троевластие. У Валентины Гуниной, Евгении Овод и Полины Шуваловой – по четыре с половиной балла.