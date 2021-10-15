В Башкирии закрыли торговый центр из-за нарушений ковид-ограничений

В Ишимбае был закрыт торговый центр «Палуба». В помещении магазина выявили нарушения требований указа о режиме повышенной готовности из-за коронавируса.

В торговом центре была проведена проверка сотрудниками Роспотребнадзора, полиции и администрации. Было выявлено, что в магазине не соблюдалось ни одно требование мер предосторожности.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации все посетители торговых центров, культурных и спортивных площадок должны проходить обязательную термомитрию, соблюдать масочный режим, а также предоставить на входе отрицательный ПЦР-тест или справку о вакцинации.

Также в торговом центре каждые 2-3 часа должна проводиться обработка поверхностей дезинфицирующим раствором, а в помещениях должны быть установлены рециркуляторы воздуха. При этом в центре «Палуба» были найдены только ведра, швабры и белизна, что не соответствует требованиям.

Работа магазина приостановлена, на работников наложен штраф. Такое решение принял суд.