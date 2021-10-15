В Башкирии озеро Талкас получило охранный статус

Озеро Талкас в Баймакском районе получило охранный статус. Премьер-министр правительства Башкортостана подписал соответствующее постановление.
Документ о создании новой особо охраняемой природной территории опубликован на портале правовой информации. Глава Башкортостана ещё 15 мая на совещании в Баймаке поручил присвоить озеру охранный статус.
Жители района много лет вынуждены терпеть произвол бизнесменов, которые проводят на данной территории работы по добыче полезных ископаемых. Часто предприниматели открыто нарушают природоохранное законодательство.
Например, жители таких сёл, как Исяново, Тубинский, Сакмар, Темясово неоднократно обращались в адрес муниципалитета и властей региона из-за намерений ООО «Семеновский рудник» открыть карьер недалеко от озера Талкас.
Теперь на территории запрещена деятельность, которая может повлечь нарушение сохранности природы, в том числе поиск, разведка и добыча полезных ископаемых, буровые работы, строительство, промышленное рыболовство, подводная охота и так далее.
Справка: Озеро Талкас считается среди жителей жемчужиной Уральских гор. Озеро считается самым высокогорным в Башкирии. Находится оно на высоте 548,5 метра над уровнем моря. Водоем расположен на восточном склоне горной гряды. Длина озера — 3,9 километра, ширина — один километр. Средняя глубина — 4,5 метра, а максимальная — 12 метров. Озеро Талкас является местом гнездования и пролета 10 видов птиц, включённых в Красную книгу республики, 9 видов птиц, занесенных в Красную книгу России, 8 видов птиц, занесенных в Красный список Международного союза охраны природы. Также озеро является местом обитания сига — вида, занесенного в Красный список Международного союза охраны природы.
Фото: regnum.ru