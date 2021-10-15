В Башкирии озеро Талкас получило охранный статус

Справка: Озеро Талкас считается среди жителей жемчужиной Уральских гор. Озеро считается самым высокогорным в Башкирии. Находится оно на высоте 548,5 метра над уровнем моря. Водоем расположен на восточном склоне горной гряды. Длина озера — 3,9 километра, ширина — один километр. Средняя глубина — 4,5 метра, а максимальная — 12 метров. Озеро Талкас является местом гнездования и пролета 10 видов птиц, включённых в Красную книгу республики, 9 видов птиц, занесенных в Красную книгу России, 8 видов птиц, занесенных в Красный список Международного союза охраны природы. Также озеро является местом обитания сига — вида, занесенного в Красный список Международного союза охраны природы.