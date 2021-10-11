Прославленный паралимпиец Ирек Зарипов посетил открытый урок «Автотрезвости» в Уфе

Заместитель председателя Комитета Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту, прославленный паралимпиец Ирек Зарипов принял участие в социальном проекте «Автотрезвость». Открытый урок для уфимцев прошел 24 сентября. Его можно было посмотреть в прямом эфире в инстаграме проекта, и этой возможностью воспользовались более 1500 пользователей.
Проект реализуется в Башкирии при поддержке крупной компании по производству алкоголя уже 7 лет и призван содействовать снижению ДТП с участием нетрезвых водителей через обеспечение преподавателей автошкол, наркологов, волонтеров информационными материалами и методиками проведения занятий с курсантами автошкол. С начала 2021 года занятие прошли 1790 человек, а с начала проекта в 2014 году - более 30 000. Сейчас на постоянной основе урок для будущих водителей проводится в 27 автошколах.
«Занятие состояло из двух частей. Сначала – лекция, на которой рассказывается о влиянии алкоголя на организм водителя, в какое время наступает алкогольное опьянение, о законодательной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Была приведена статистика. К сожалению, с 2010 года по нынешнее время она увеличились ровно в 3,5 раза. Интересно, что после окончания автошколы в первые два года водители не допускают нарушений, связанных с алкоголем, но после пяти лет стажа у них появляется практика садиться за руль в нетрезвом состоянии. Во второй части было практическое занятие. Будущие водители надевали так называемые очки «фатального зрения», которые позволяют почувствовать себя нетрезвым, не выпив при этом ни капли: искажается расстояние до объектов, сужается периферическое зрение и т. д. В таком состоянии даже простые движения вызывают сложности. Так, не каждому удалось пройти по прямой и кинуть мяч в корзину. Это пример для курсантов-будущих водителей, которые после упражнения начинают осознавать, как ведет себя человек в состоянии алкогольного опьянения», - комментирует Ирек Зарипов.
Депутат и координатор проекта в республике Екатерина Кириллова обсудили возможность проведения аналогичных уроков в организациях среднего образования, где готовят профессиональных водителей.
Отметим, что в Российской Федерации проблема дорожно-транспортного травматизма, связанная с вождением в нетрезвом состоянии, выделяется, как одна из главных в деятельности по повышению безопасности дорожного движения. Это подтверждает официальная статистика, научные исследования, а также результаты опросов общественного мнения. По данным отдела пропаганды БДД ГИБДД МВД РБ, за 8 месяцев текущего года по республике сотрудниками Госавтоинспекции Башкортостана задержано 10 246 нетрезвых водителей и зарегистрировано 183 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 29 человек погибли и 249 травмированы. Снизить эту цифру до нуля - амбициозная задача, которую поставили себе инициаторы и партнеры проекта "Автотрезвость": крупная компания по производству алкоголя и ее местное предприятие “Шихан”, Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, администрации городов республики и автошколы.