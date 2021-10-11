Прославленный паралимпиец Ирек Зарипов посетил открытый урок «Автотрезвости» в Уфе

«Занятие состояло из двух частей. Сначала – лекция, на которой рассказывается о влиянии алкоголя на организм водителя, в какое время наступает алкогольное опьянение, о законодательной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Была приведена статистика. К сожалению, с 2010 года по нынешнее время она увеличились ровно в 3,5 раза. Интересно, что после окончания автошколы в первые два года водители не допускают нарушений, связанных с алкоголем, но после пяти лет стажа у них появляется практика садиться за руль в нетрезвом состоянии. Во второй части было практическое занятие. Будущие водители надевали так называемые очки «фатального зрения», которые позволяют почувствовать себя нетрезвым, не выпив при этом ни капли: искажается расстояние до объектов, сужается периферическое зрение и т. д. В таком состоянии даже простые движения вызывают сложности. Так, не каждому удалось пройти по прямой и кинуть мяч в корзину. Это пример для курсантов-будущих водителей, которые после упражнения начинают осознавать, как ведет себя человек в состоянии алкогольного опьянения», - комментирует Ирек Зарипов.