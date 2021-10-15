В Уфе начнут выпускать электробусы с увеличенным запасом автономного хода

Общественный транспорт не на бензине, а на электричестве. Таким дорожное будущее Уфы видят специалисты. В столице республики презентовали троллейбус с увеличенным запасом автономного хода. Модель осмотрел глава республики.
Новинка – это гибрид электробуса и троллейбуса. Теперь, например, в случае обесточивания или повреждения линий для объезда препятствий без подключения к сети он сможет преодолеть путь в 30 км.
Производство находится в Башкортостане, новая модель была спроектирована Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом в рамках инвестиционного проекта.