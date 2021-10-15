В Уфе начнут выпускать электробусы с увеличенным запасом автономного хода

Общественный транспорт не на бензине, а на электричестве. Таким дорожное будущее Уфы видят специалисты. В столице республики презентовали троллейбус с увеличенным запасом автономного хода. Модель осмотрел глава республики.

Новинка – это гибрид электробуса и троллейбуса. Теперь, например, в случае обесточивания или повреждения линий для объезда препятствий без подключения к сети он сможет преодолеть путь в 30 км.

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Производство находится в Башкортостане, новая модель была спроектирована Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом в рамках инвестиционного проекта.

Эта машина позволяет использовать ту информацию, которая есть в городе – это троллейбусные линии. Она также позволяет поехать в те районы, где этой инфраструктуры нет. У нас проводятся постоянно эксперименты с различным оборудованием, его комплектацией. На прошлой неделе мы поставили рекорд, доехав до аэропорта и обратно, пройдя в сумме более 50 км на одной зарядке.

Денис Рассадников, генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода
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