В Уфе начнут выпускать электробусы с увеличенным запасом автономного хода

Эта машина позволяет использовать ту информацию, которая есть в городе – это троллейбусные линии. Она также позволяет поехать в те районы, где этой инфраструктуры нет. У нас проводятся постоянно эксперименты с различным оборудованием, его комплектацией. На прошлой неделе мы поставили рекорд, доехав до аэропорта и обратно, пройдя в сумме более 50 км на одной зарядке.

Денис Рассадников, генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода