В торговых центрах Башкортостана проходят антиковидные рейды

В районах республики проходят рейды по торговым центрам. Комиссии проверяют, соблюдают ли в них санитарно-эпидемиологические требования. С 12 октября в Башкирии посещение торговых центров без сертификатов о вакцинации или справок о перенесенном COVID-19 ограничено.
Комиссии проверяют не только сертификаты, но и антиковидное оснащение магазинов: наличие антисептических растворов, масок и перчаток, разметок социальной дистанции. Не все янаульцы с пониманием относятся к процедуре проверки QR-кодов. Кто-то пытался на словах доказать, что переболел и вакцинировался. Но большинство с готовностью включали свои сотовые телефоны и показывали сертификат на Госуслугах, либо предъявляли распечатанный документ.
Следующий этап антиковидных ограничений вступит в силу с 18 октября. Он коснется салонов красоты, бань, фитнес-клубов и бассейнов, а также заведений общепита с числом посадочных мест свыше 50.