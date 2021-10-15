В торговых центрах Башкортостана проходят антиковидные рейды

В районах республики проходят рейды по торговым центрам. Комиссии проверяют, соблюдают ли в них санитарно-эпидемиологические требования. С 12 октября в Башкирии посещение торговых центров без сертификатов о вакцинации или справок о перенесенном COVID-19 ограничено.

Комиссии проверяют не только сертификаты, но и антиковидное оснащение магазинов: наличие антисептических растворов, масок и перчаток, разметок социальной дистанции. Не все янаульцы с пониманием относятся к процедуре проверки QR-кодов. Кто-то пытался на словах доказать, что переболел и вакцинировался. Но большинство с готовностью включали свои сотовые телефоны и показывали сертификат на Госуслугах, либо предъявляли распечатанный документ.

Посетители реагируют по-разному. Кто-то с пониманием: показывают и сертификаты, и QR-коды. Некоторые возмущаются. Мы их призываем вакцинироваться, объясняем ситуацию. Гаухар Миндиярова, заместитель главы администрации района по социальным вопросам