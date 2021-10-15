В Уфе молодой водитель спровоцировал аварию

Накануне, 14 октября, в Уфе зафиксировано две аварии с пострадавшими.

Около четырех часов дня 20-летний водитель на «Митсубиси Лансер» следовал по улице Кирова в сторону улицы Ленина. В этот момент он допустил столкновение с «Киа Рио», которая двигалась в сторону улицы Чернышевского. Пассажир «Киа» получил различные травмы и был госпитализирован, но после оказания медицинской помощи был отпущен.

А утром около 10:30 41-летний житель Стерлитамака за рулём «Скания» двигался в сторону «Аэропорта» по автодороге Уфа-Оренбург. Водитель допустил столкновение с движущейся в попутном направлении «Шкода Фабиа», за рулём которой была 41-летняя женщина. Она получила травмы, но после оказания медицинской помощи была отпущена домой.