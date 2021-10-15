Жители Уфы недовольны строительством парковки на месте детской площадки

На месте детской площадки в Уфе сделают парковку для автомобилей. С жалобой обратились жители Дёмского района. Территорию, на которой раньше проводили время дети, огородили, игровое оборудование перенесли.

Границы атаковали без объявления войны – так считают сами жильцы. Генподрядчик, однако, уверяет: на двери подъезда вешали предупреждение о начале работ. На месте, где стояла детская площадка, появится парковка для налоговой службы и, вероятно, местных жителей. Для государственного органа возводят новое здание на месте старого и благоустраивают территорию. Мешающее детское оборудование перенесли на несколько метров в сторону, за забор.

Детская площадка окажется между парковкой и мусоркой. С одной стороны загазованность, с другой от мусорки запах. Зимой куда ни шло, летом здесь дышать нечем. Газиз Шайхутдинов

Детскую площадку поставили прямо на асфальт. На место, где раньше сушили бельё. Даже вот, например, школьник Альфред со своими пока ещё четырьмя классами образования уверен: решение не из самых лучших.

Если и разобьёт, то не факт, что скорая доедет до подъезда. По крайней мере, с такой проблемой столкнулась Галина Месюкова. В общежитии, перед которым ведутся работы, один подъезд, и открытой автодороги к нему сейчас нет.

Официальное разрешение на проведение работ есть. На кадастровой карте этот участок обозначен как земля для размещения парковки.

Переставили площадку, она будет соответствовать всем требованиям, будет засыпаться чистым речным песком. Подрядчик также обещал установить ограждения, асфальтировать подходы и тротуары. Раушан Даянов, заместитель директора УЖХ по благоустройству Дёмского района г. Уфы