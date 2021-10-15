Жители Уфы недовольны строительством парковки на месте детской площадки

На месте детской площадки в Уфе сделают парковку для автомобилей. С жалобой обратились жители Дёмского района. Территорию, на которой раньше проводили время дети, огородили, игровое оборудование перенесли.
Границы атаковали без объявления войны – так считают сами жильцы. Генподрядчик, однако, уверяет: на двери подъезда вешали предупреждение о начале работ. На месте, где стояла детская площадка, появится парковка для налоговой службы и, вероятно, местных жителей. Для государственного органа возводят новое здание на месте старого и благоустраивают территорию. Мешающее детское оборудование перенесли на несколько метров в сторону, за забор.
Детскую площадку поставили прямо на асфальт. На место, где раньше сушили бельё. Даже вот, например, школьник Альфред со своими пока ещё четырьмя классами образования уверен: решение не из самых лучших.
Если и разобьёт, то не факт, что скорая доедет до подъезда. По крайней мере, с такой проблемой столкнулась Галина Месюкова. В общежитии, перед которым ведутся работы, один подъезд, и открытой автодороги к нему сейчас нет.
Официальное разрешение на проведение работ есть. На кадастровой карте этот участок обозначен как земля для размещения парковки.
Мусорные контейнеры обещают перенести дальше от детской площадки. По нормам не ближе 20 и не дальше 100 метров от дома. Сделать это планируют в течение недели. Представители генподрядчика от комментариев на месте отказались. Правда, к концу съёмок на площадку вдруг всё-таки привезли песок для обустройства мягкого покрытия.