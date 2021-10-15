Стало известно, какая погода придёт в Башкирию в ближайшие выходные

Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на выходные. Стало известно, что температура воздуха в ближайшие дни незначительно снизится.
В субботу, 16 октября, существенных осадков не ожидается, лишь в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ветер будет южным, умеренным. Температура воздуха ночью опустится до +3, +8°С, а днем поднимется до +8, +13°С.
В воскресенье, 17 октября, сильно погода не изменится. Местами пройдут небольшие дожди, ветер ожидается умеренный, юго-западный. Температура воздуха ночью опустится до 0, +5°С, а днём будет тепло +8, +13°С.