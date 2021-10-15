В Уфе мошенники под видом сотрудников стройфирмы собрали 8 миллионов рублей

Три жителя Уфы обвиняются в мошенничестве. Они оформили строительную организацию на подставных лиц и полученные от клиентов деньги использовали на свои нужды, оговорённые услуги не предоставляли.

Незаконная деятельность фирмы продолжалась в период с 2016 по 2017 годы. Общая сумма ущерба — более 8 миллионов рублей. Мужчины вину не признали, ущерб не возместили.