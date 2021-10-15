У жительницы Башкирии с карты списали полмиллиона рублей

Жительница Стерлитамака обратилась в МВД, сообщив, что её обманули мошенники.

По словам женщины, ей позвонила девушка и представилась банковским работником. Последняя сказала, что с карты потерпевшей хотят снять 8 тысяч рублей, а также добавила, что на неё оформили кредит в 450 тысяч рублей.