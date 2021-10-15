В Башкирии заблокировали 10 сайтов по покупке справок по коронавирусу

В г. Октябрьском выявили 10 сайтов по продаже справок. Доступ к ним был свободным для неограниченного круга лиц.

На сервисах предлагались разные платные услуги. Это не только получение справки о вакцинации и об отсутствии вируса, но и водительские права, а также справки для устройства детей в учебные заведения и другие.