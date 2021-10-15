Директор фирмы в Уфе понесёт наказание за многомиллионное воровство при ремонте больницы

Руководитель одной из уфимских организаций присвоил себе 3, 1 миллиона во время ремонта больницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемый заключил контракт с ГКБ №13 г. Уфы на 5,5 млн рублей. Больница тогда искала подрядчика для капремонта помещений терапевтического корпуса. Обвиняемый проделал работы с дефектами, а вместо поставки нового оборудования привез использованное и нерабочее другой марки и модели. В результате ущерб больницы составил более 3,1 млн рублей.