«Шульган-Таш» в Башкирии откроется в начале следующего года

Руководитель региона Радий Хабиров рассказал, когда в Башкирии откроется «Шульган-Таш». Он написал на своей странице в соцсетях, что музей будет сдан в начале следующего года.

Фото №1 - «Шульган-Таш» в Башкирии откроется в начале следующего года

Трехэтажный музейный комплекс состоит из двух объектов. Светлая часть символизирует Урала, темная — Шульгана. В музее также будут работать три зоны: экспозиционная, научно-развлекательная и административно-научная.

Он архитектурно очень красивый получился. Здесь будут экспозиции из пещеры Шульган-Таш, научный центр. Это будет наша очередная гордость. Двигаемся дальше. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Напомним, строительство комплекса началось в сентябре 2018 года. На его возведение ушло 349, 2 млн рублей. 

Фото: ИА "Башинформ". 

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