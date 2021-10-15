«Шульган-Таш» в Башкирии откроется в начале следующего года

Руководитель региона Радий Хабиров рассказал, когда в Башкирии откроется «Шульган-Таш». Он написал на своей странице в соцсетях, что музей будет сдан в начале следующего года.

Трехэтажный музейный комплекс состоит из двух объектов. Светлая часть символизирует Урала, темная — Шульгана. В музее также будут работать три зоны: экспозиционная, научно-развлекательная и административно-научная.

Он архитектурно очень красивый получился. Здесь будут экспозиции из пещеры Шульган-Таш, научный центр. Это будет наша очередная гордость. Двигаемся дальше. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Напомним, строительство комплекса началось в сентябре 2018 года. На его возведение ушло 349, 2 млн рублей.