Башкирия участвует в конкурсе журнала National Geographic Traveler

Проголосовать за Башкортостан можно в конкурсе «Сокровища России» журнала National Geographic Traveler. Отдать свой голос любимому региону желающие могут до 31 октября.

Фото №1 - Башкирия участвует в конкурсе журнала National Geographic Traveler

Голосование проходит по десяти номинациям. Во всех из них от Башкирии представлены самые интересные культурные объекты. Среди них – геопарк «Янган-Тау», Капова пещера (Шульган-Таш), городской центр «АРТ-КВАДРАТ», природный парк «Кандры-куль» и др.

Итоги голосования станут известны в ноябре. Результаты можно будет посмотреть на сайте nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler.

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