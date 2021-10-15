Башкирия участвует в конкурсе журнала National Geographic Traveler

Проголосовать за Башкортостан можно в конкурсе «Сокровища России» журнала National Geographic Traveler. Отдать свой голос любимому региону желающие могут до 31 октября.

Голосование проходит по десяти номинациям. Во всех из них от Башкирии представлены самые интересные культурные объекты. Среди них – геопарк «Янган-Тау», Капова пещера (Шульган-Таш), городской центр «АРТ-КВАДРАТ», природный парк «Кандры-куль» и др.