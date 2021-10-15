Конкурс на поступление в колледжи Башкирии значительно вырос

Около 70% выпускников колледжей работают по специальности. Ситуацию в области среднего профессионального образования обсудили на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».
Так, в колледжи Башкирии конкурс при приеме абитуриентов в этом году был до 28 человек на место. Это связано с тем, что 65% выпускников 9 классов идут учиться в училища и техникумы.
Обсудили на пресс-конференции и зарплату преподавателей в регионе, работающих в сфере СПО. К решению проблемы маленькой оплаты труда педагогов готовы подключиться работодатели. Одно из уфимских предприятий, например, по словам его руководителя, готово выплачивать студентам колледжей, поступившим по целевому направлению, стипендию, а преподавателям колледжей при выполнении хороших показателей – увеличить зарплату.