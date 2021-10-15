Суд признал невменяемым жителя Башкирии, зарезавшего жену на глазах у детей

Напомним, 29 июля прошлого года Александр вместе с женой и детьми на автомобиле ехали в город Сатка. Пара поссорилась, мужчина остановил машину, взял нож и ударил им супругу. Потерпевшая попыталась уйти от мужа, но он нанёс ей еще несколько ранений. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Всё происходило на глазах у малолетних дочерей супругов.