Челябинский областной суд признал невменяемым жителя Башкирии, зарезавшего жену на глазах у детей. Сегодня огласили приговор 32-летнему жителю Белокатайского района Башкирии Александру Алексееву.
Напомним, 29 июля прошлого года Александр вместе с женой и детьми на автомобиле ехали в город Сатка. Пара поссорилась, мужчина остановил машину, взял нож и ударил им супругу. Потерпевшая попыталась уйти от мужа, но он нанёс ей еще несколько ранений. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Всё происходило на глазах у малолетних дочерей супругов.
Согласно результатам экспертизы, мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством. Преступление совершил в состоянии невменяемости. Александр опасен для окружающих и признан невменяемым.
Суд освободил его от уголовной ответственности и назначил применение меры медицинского характера в виде принудительного лечения в учреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением.