Из-за антиковидных мер в Башкирии сильно страдает торговля

В Башкирии из-за усиления антиковидных ограничений в ТЦ резко снизился объем продаж. Об этом рассказал член СПЧ при главе республики Азамат Галин.
Продажи в торговых центрах региона снизились на 65%. Предприниматели уверены, что, когда вакцинируются более 80% от общего числа населения Башкирии, ограничения снимут, а торговля вновь станет прибыльной.
Напомним, с 18 октября начинает действовать пакет мер против распространения коронавируса. Чтобы попасть в общественные заведения, нужно будет обязательно предъявить сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном заболевании в течение последнего полугодия, или отрицательный результат ПЦР-теста.