В Уфе проверили соблюдение антиковидных ограничений на Южном автовокзале

Можно ли сесть в междугородний автобус без QR-кода? Сотрудники Роспотребнадзора совместно с Контрольным управлением главы республики и Ространснадзором провели проверку на Южном автовокзале Уфы.

С 12 октября заработали новые антикоронавирусные ограничения в регионе, связанные с пассажирскими перевозками. В ходе рейда проверялась не только деятельность основного перевозчика республики – «Башавтотранса», так как с вводом ограничений люди стали пересаживаться к частникам. А те в свою очередь не спешат соблюдать не только антикоронавирусные меры. Одного из таких нарушителей остановили сотрудники Госавтоинспекции и Ростехнадзора прямо неподалеку от вокзала.