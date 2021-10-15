В Уфе организации готовятся к новому этапу антиковидных ограничений

С 18 октября в республике вводятся новые ковид-ограничения. Они коснутся салонов красоты, соляриев, бань и саун, а также физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и заведений общепита. Теперь при их посещении необходимо иметь при себе справку о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о перенесенной болезни.

Теперь желающим нарастить волосы придется готовиться к сеансу тщательнее. А сотрудникам салона – обзванивать клиентов и предупреждать о новых ограничительных мерах, а также проверять наличие у посетителей справки. Но работники готовы к таким изменениям. Гареевы открыли свой бизнес во время первой волны коронавируса. И поэтому антиковидные меры для них привычны.

Это в любом случае малый удар по бизнесу, и я думаю, ничего страшного, мы все условия принимаем и будем стараться соблюдать все меры. У нас все сотрудники уже подготовлены, так что все будет замечательно, я думаю. Ралия Гареева, владелец студии красоты

С 18 октября в силу вступают новые антиковидные ограничения. Они охватывают косметические салоны, физкультурно-оздоровительные комплексы, бани и сауны. Теперь, чтобы попасть на процедуру или посетить фитнес, необходимо показать на входе любую из трех справок: сертификат о прохождении вакцинации, справку о перенесенной болезни, а также отрицательный ПЦР-тест.

Так и в салоне по наращиванию ресниц уже готовятся к новому режиму. Причем то, что клиентов может стать меньше, директор студии красоты не боится.

Я вообще хочу сказать, что у меня конкурентов нет, мы лидеры в Уфе. Мы победители многих чемпионатов, плюс мы сами в этом году проводили международный турнир. Клиентская база все-таки есть, и мы можем потерять только процентов 20, но я думаю, и они тоже скоро вакцинируются. Анна Шаповалова, владелец студии красоты

Также в условиях новой волны коронавируса заработал колл-центр. В прошлом году в нем обработали более 600 тысяч заявок. Обращаться за помощью могут жители 65+ и люди с ОВЗ. Социальные работники будут доставлять им товары первой необходимости и лекарства. Их приобретение – за счет заказчика, а вот доставка будет бесплатной.