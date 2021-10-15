Музей «Шульган-Таш» и новые школы: Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Бурзянский район

Новая школа будет открыта в селе Набиево в Бурзянском районе в 2023 году, а в селе Старосубхангулово модернизируют социальные объекты. Об этих решениях сообщил глава Башкортостана. Радий Хабиров посетил муниципалитет с рабочим визитом. Кроме того, он оценил новый историко-культурный комплекс «Шульган-Таш».
Это самое старое в Бурзянском районе здание школы. Жители села Набиево 62 года назад своими силами соорудили деревянное одноэтажное сооружение. Оно всегда отапливалось дровами, и только последние пять лет назад сюда провели АГВ. Сегодня здесь обучается более 70 детей, и по прогнозу число учеников будет в ближайшие годы расти. Новую школу построит республика. Об этом объявил глава Башкортостана Радий Хабиров.
Радий Хабиров также принял решение о модернизации социальных объектов села Старосубхангулово. Деревянное одноэтажное здание начальной школы – детского сада построили в райцентре в 1985 году. Современным требованиям оно не отвечает. Будет разработан проект нового здания за 3,5 млн рублей, а уже со следующего года начнут строительство.
В этом году в селе Старосубхангулово по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроили парк «Каин-Туш». Радий Хабиров высоко оценил качество и поручил на прилегающей к парку улице, где нет тротуаров, сделать их. В 2022 году начнёт работать музей-заповедник «Шульган-Таш». Радий Хабиров поручил планировать событийный план комплекса.
Сейчас доступ к самой пещере Шульган-Таш ограничен. Это сделано для того, чтобы сохранить уникальные наскальные рисунки. А посмотреть копии можно будет в современном центре.
Музейный комплекс уже открыл новую страницу культурного развития Бурзянского района. Появились новые направления, которых до этого не было: построена канатная дорога для скоростного спуска, этнотуризм, хорошие перспективы у спелеотуризма и экстрим-туров. Турпоток увеличился с 2019 года с 40 тысяч до 75 тысяч человек.
Радий Хабиров провел встречу с жителями деревни Иргизлы. Они рассказали о насущных проблемах. Глава Башкортостана поручил асфальтировать центральную улицу. Кроме того, состоялся осмотр состояния дороги до Мраково.