Музей «Шульган-Таш» и новые школы: Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Бурзянский район

Новая школа будет открыта в селе Набиево в Бурзянском районе в 2023 году, а в селе Старосубхангулово модернизируют социальные объекты. Об этих решениях сообщил глава Башкортостана. Радий Хабиров посетил муниципалитет с рабочим визитом. Кроме того, он оценил новый историко-культурный комплекс «Шульган-Таш».

Это самое старое в Бурзянском районе здание школы. Жители села Набиево 62 года назад своими силами соорудили деревянное одноэтажное сооружение. Оно всегда отапливалось дровами, и только последние пять лет назад сюда провели АГВ. Сегодня здесь обучается более 70 детей, и по прогнозу число учеников будет в ближайшие годы расти. Новую школу построит республика. Об этом объявил глава Башкортостана Радий Хабиров.

Все рушится, фундамент уходит. Требуется строительство новой школы. Данил Кутлубаев, директор школы с. Старомунасипово

Радий Хабиров также принял решение о модернизации социальных объектов села Старосубхангулово. Деревянное одноэтажное здание начальной школы – детского сада построили в райцентре в 1985 году. Современным требованиям оно не отвечает. Будет разработан проект нового здания за 3,5 млн рублей, а уже со следующего года начнут строительство.

В этом году в селе Старосубхангулово по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроили парк «Каин-Туш». Радий Хабиров высоко оценил качество и поручил на прилегающей к парку улице, где нет тротуаров, сделать их. В 2022 году начнёт работать музей-заповедник «Шульган-Таш». Радий Хабиров поручил планировать событийный план комплекса.

Музей мы сдаем в первом квартале следующего года. Уже сейчас я попросил руководителей составить план научных и культурных мероприятий. Здесь закипит жизнь. Радий Хабиров Глава Республики Башкортостан

Результат работы нашей команды под руководством Радия Фаритовича – возведение такого суперсовременного музейного комплекса по лучшим европейским образцам. Его не стыдно показать самым взыскательным гостям нашей республики. Олег Полстовалов, руководитель Башкультнаследия

Сейчас доступ к самой пещере Шульган-Таш ограничен. Это сделано для того, чтобы сохранить уникальные наскальные рисунки. А посмотреть копии можно будет в современном центре.

Музейный комплекс уже открыл новую страницу культурного развития Бурзянского района. Появились новые направления, которых до этого не было: построена канатная дорога для скоростного спуска, этнотуризм, хорошие перспективы у спелеотуризма и экстрим-туров. Турпоток увеличился с 2019 года с 40 тысяч до 75 тысяч человек.