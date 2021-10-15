В ГИБДД Башкирии рассказали, как избежать ДТП с дикими животными

В республике выросло число ДТП с дикими животными. С начала года в Башкортостане произошло 16 аварий с участием зверей, в которых 8 человек погибли и 15 получили травмы. Одно из столкновений произошло сегодня в Дюртюлинском районе. Погибли два человека. Момент смертельного ДТП с участием лосихи опубликовал ГИБДД республики.

Как видно на кадрах с видеорегистратора, на дороге животное появилось неожиданно. После столкновения с беременной лосихой машину выбросило в кювет. 58-летний водитель и его пассажир от травм скончались до приезда скорой. Животное тоже погибло.

Фото №1 - В ГИБДД Башкирии рассказали, как избежать ДТП с дикими животными

Это не первое подобное ДТП на текущей неделе. Ещё один смертельный наезд произошел два дня назад в Учалинском районе. В столкновении с лошадью погиб 31-летний водитель отечественного автомобиля.

Избежать аварии с животными часто невозможно или очень сложно, единственный способ – это ехать медленно, так у вас будет время среагировать и остановиться или хотя бы уменьшить последствия, если столкновение неизбежно. Особенно это актуально ночью. Большинство наездов на животных происходит, когда на трассе темно. Также обращайте внимание на знак «дикие животные» – им помечают те участки трассы, где они встречаются очень часто, поэтому если вы увидели такой знак, притормозите.

Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Особенно осторожными автовладельцам следует быть в осеннее время года, в дни брачного периода у лосей, так называемого «гона». В это время животные бывают агрессивнее и чаще становятся участниками ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что аварии с участием сохатых особенно опасны, поскольку взрослая особь может достигать массы около полутонны, при столкновении неизбежно страдает не только автомобиль и дикое животное, но и водители и пассажиры.

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