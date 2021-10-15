В ГИБДД Башкирии рассказали, как избежать ДТП с дикими животными

В республике выросло число ДТП с дикими животными. С начала года в Башкортостане произошло 16 аварий с участием зверей, в которых 8 человек погибли и 15 получили травмы. Одно из столкновений произошло сегодня в Дюртюлинском районе. Погибли два человека. Момент смертельного ДТП с участием лосихи опубликовал ГИБДД республики.
Как видно на кадрах с видеорегистратора, на дороге животное появилось неожиданно. После столкновения с беременной лосихой машину выбросило в кювет. 58-летний водитель и его пассажир от травм скончались до приезда скорой. Животное тоже погибло.
Это не первое подобное ДТП на текущей неделе. Ещё один смертельный наезд произошел два дня назад в Учалинском районе. В столкновении с лошадью погиб 31-летний водитель отечественного автомобиля.
Особенно осторожными автовладельцам следует быть в осеннее время года, в дни брачного периода у лосей, так называемого «гона». В это время животные бывают агрессивнее и чаще становятся участниками ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что аварии с участием сохатых особенно опасны, поскольку взрослая особь может достигать массы около полутонны, при столкновении неизбежно страдает не только автомобиль и дикое животное, но и водители и пассажиры.