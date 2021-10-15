В ГИБДД Башкирии рассказали, как избежать ДТП с дикими животными

В республике выросло число ДТП с дикими животными. С начала года в Башкортостане произошло 16 аварий с участием зверей, в которых 8 человек погибли и 15 получили травмы. Одно из столкновений произошло сегодня в Дюртюлинском районе. Погибли два человека. Момент смертельного ДТП с участием лосихи опубликовал ГИБДД республики.

Как видно на кадрах с видеорегистратора, на дороге животное появилось неожиданно. После столкновения с беременной лосихой машину выбросило в кювет. 58-летний водитель и его пассажир от травм скончались до приезда скорой. Животное тоже погибло.

Это не первое подобное ДТП на текущей неделе. Ещё один смертельный наезд произошел два дня назад в Учалинском районе. В столкновении с лошадью погиб 31-летний водитель отечественного автомобиля.

Избежать аварии с животными часто невозможно или очень сложно, единственный способ – это ехать медленно, так у вас будет время среагировать и остановиться или хотя бы уменьшить последствия, если столкновение неизбежно. Особенно это актуально ночью. Большинство наездов на животных происходит, когда на трассе темно. Также обращайте внимание на знак «дикие животные» – им помечают те участки трассы, где они встречаются очень часто, поэтому если вы увидели такой знак, притормозите. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Башкортостан