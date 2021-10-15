В Башкирии началось обучение переписчиков

Сегодня в стране стартует Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября. Первые три дня переписчики проходят обучение. Они разбирают различные модели ситуаций, правовые нюансы, а также учатся работать в специальной программе на планшетах. Кроме того, всем сотрудникам выдали удостоверения и экипировку.

Первый рабочий день переписчиков начался с выдачи трудового набора. Каждый получил портфель, внутри которого экипировка, планшет и удостоверение. Именно эта форма и атрибуты вместе с паспортом позволят жителям понять, что к ним в гости пришел переписчик. Минзиля Аязгулова, как и многие ее коллеги, не первый раз участвует в переписи и уже знает, как находить подход к людям.

Главное новшество этой переписи – замена бумажных анкет на планшеты. В них загружена программа с 33 вопросами, на которые нужно ответить респондентам. Они касаются социально-демографических характеристик, а также жилищных условий. На то, чтобы опросить одного человека, уйдет примерно 15 минут.

В Аургазинском районе 137 населенных пунктов и более 31 тысячи жителей. И главное, в деле переписи нужно быть готовым к разным ситуациям. Что делать, если людей не оказалось дома? Или они ведут себя агрессивно? Или вовсе отказываются от участия в переписи? Все эти моменты досконально разбирают во время обучения.

К слову, заполнить анкеты жители могут и самостоятельно. Это легко сделать на портале Госуслуг. По завершении человек получит QR-код и во время своего визита переписчик его просто отсканирует, чтобы не было дубликата данных в базе Росстата. Можно обратиться также в любой офис МФЦ.