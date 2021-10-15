В Уфе прошла стратегическая сессия АСИ по внедрению Национальной социальной инициативы

Как решить вопрос с очередями в поликлинике и дозвониться до регистратуры? О таких проблемах говорили сегодня на стратегической сессии в Уфе.

В Башкортостане будет реализована дорожная карта по внедрению Национальной социальной инициативы по трем жизненным ситуациям из социальной сферы, сферы труда и занятости и здравоохранения. Так, например, в республике запустят пилотный проект по подаче заявления с единым пакетом документов на детские пособия. Это унифицированная форма для назначения сразу нескольких выплат. Распространить опыт эксперты планируют не только на весь регион, но и на всю страну.

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Главная цель НСИ – это повышение удовлетворенности пользователей оказываемыми социальными услугами, сделать эти услуги клиентоцентричными. Говоря по-другому, сделать так, чтобы государства не было заметно при получении тех или иных услуг. Башкортостан – один из регионов, где мы как агентство практически в ручном режиме помогаем разработать решения по внедрению Национальной социальной инициативы. Как раз на таких стратегических сессиях все заинтересованные субъекты – медицинские, социальные учреждения, коммерческие организации, министерства – собираются вместе и думают, как решить проблему человека, когда он соприкасается с конкретной жизненной ситуацией.

Роман Золин, директор проектов Центра практик качества жизни Агентства стратегических инициатив

Нам очень поможет цифровая трансформация: мы интегрируемся с порталом Госуслуги, другими информационными системами и максимально получаем информацию о человеке и его уже не тревожим.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
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