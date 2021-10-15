В Уфе прошла стратегическая сессия АСИ по внедрению Национальной социальной инициативы

Как решить вопрос с очередями в поликлинике и дозвониться до регистратуры? О таких проблемах говорили сегодня на стратегической сессии в Уфе.
В Башкортостане будет реализована дорожная карта по внедрению Национальной социальной инициативы по трем жизненным ситуациям из социальной сферы, сферы труда и занятости и здравоохранения. Так, например, в республике запустят пилотный проект по подаче заявления с единым пакетом документов на детские пособия. Это унифицированная форма для назначения сразу нескольких выплат. Распространить опыт эксперты планируют не только на весь регион, но и на всю страну.