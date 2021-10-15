В Уфе прошла стратегическая сессия АСИ по внедрению Национальной социальной инициативы

Главная цель НСИ – это повышение удовлетворенности пользователей оказываемыми социальными услугами, сделать эти услуги клиентоцентричными. Говоря по-другому, сделать так, чтобы государства не было заметно при получении тех или иных услуг. Башкортостан – один из регионов, где мы как агентство практически в ручном режиме помогаем разработать решения по внедрению Национальной социальной инициативы. Как раз на таких стратегических сессиях все заинтересованные субъекты – медицинские, социальные учреждения, коммерческие организации, министерства – собираются вместе и думают, как решить проблему человека, когда он соприкасается с конкретной жизненной ситуацией.

Роман Золин, директор проектов Центра практик качества жизни Агентства стратегических инициатив