В Уфе в преддверии Дня отца вручили награды «Отцовская доблесть»

Награда за крепкую семью и достойное отцовство. Сегодня в Уфе состоялось вручение нагрудных знаков за отцовскую доблесть. 27 самых достойных глав семей, чьи дети добились высоких достижений в учебе, труде, спорте и творчестве, вышли сегодня на сцену.
Основным критерием отбора стали не показатели успешной трудовой деятельности конкурсантов, а именно участие мужчин в воспитании детей и в целом в создании крепкой семьи. Хотя среди награжденных немало заслуженных тружеников разных отраслей. И практически все из них сегодняшнюю победу связывают со своими вторыми половинками
Награду «Отцовская доблесть» учредила в феврале прошлого года Общественная палата республики. Вручение нагрудных знаков сегодня приурочили ко Дню отца в России. Эта дата по указу президента России с этого года будет отмечаться каждое третье воскресенье октября.