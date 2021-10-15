В Уфе в преддверии Дня отца вручили награды «Отцовская доблесть»

Награда за крепкую семью и достойное отцовство. Сегодня в Уфе состоялось вручение нагрудных знаков за отцовскую доблесть. 27 самых достойных глав семей, чьи дети добились высоких достижений в учебе, труде, спорте и творчестве, вышли сегодня на сцену.

Основным критерием отбора стали не показатели успешной трудовой деятельности конкурсантов, а именно участие мужчин в воспитании детей и в целом в создании крепкой семьи. Хотя среди награжденных немало заслуженных тружеников разных отраслей. И практически все из них сегодняшнюю победу связывают со своими вторыми половинками

Все получается, все успеваем, то есть я помогаю супруге, она помогает мне. Мы не делим работу на взрослую, мужскую, женскую. Тимур Зиганшин, заведующий отделением городской клинической больницы №21 г. Уфы

Очень приятно, когда ты с удовольствием идешь на работу, и вдвойне приятно, когда ты с удовольствием возвращаешься домой, где ждет тебя семья, любимая жена, дети. Владимир Ишметов, заведующий отделением клиники БГМУ

Награду «Отцовская доблесть» учредила в феврале прошлого года Общественная палата республики. Вручение нагрудных знаков сегодня приурочили ко Дню отца в России. Эта дата по указу президента России с этого года будет отмечаться каждое третье воскресенье октября.