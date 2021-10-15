В Уфе в преддверии Дня отца вручили награды «Отцовская доблесть»

Награда за крепкую семью и достойное отцовство. Сегодня в Уфе состоялось вручение нагрудных знаков за отцовскую доблесть. 27 самых достойных глав семей, чьи дети добились высоких достижений в учебе, труде, спорте и творчестве, вышли сегодня на сцену.

Основным критерием отбора стали не показатели успешной трудовой деятельности конкурсантов, а именно участие мужчин в воспитании детей и в целом в создании крепкой семьи. Хотя среди награжденных немало заслуженных тружеников разных отраслей. И практически все из них сегодняшнюю победу связывают со своими вторыми половинками

Все получается, все успеваем, то есть я помогаю супруге, она помогает мне. Мы не делим работу на взрослую, мужскую, женскую.

Тимур Зиганшин, заведующий отделением городской клинической больницы №21 г. Уфы
Фото №1 - В Уфе в преддверии Дня отца вручили награды «Отцовская доблесть»

Очень приятно, когда ты с удовольствием идешь на работу, и вдвойне приятно, когда ты с удовольствием возвращаешься домой, где ждет тебя семья, любимая жена, дети.

Владимир Ишметов, заведующий отделением клиники БГМУ

Награду «Отцовская доблесть» учредила в феврале прошлого года Общественная палата республики. Вручение нагрудных знаков сегодня приурочили ко Дню отца в России. Эта дата по указу президента России с этого года будет отмечаться каждое третье воскресенье октября.

Мы не можем говорить о цельности нашего общества, о цельности семьи, когда у ребенка нет кого-то из родителей. Мама и папа – равнозначные члены общества, равнозначные для ребенка, для его воспитания. Поэтому нужно уделять внимание как матерям, так и отцам.

Алина Хабирова, член Общественной палаты Республики Башкортостан
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