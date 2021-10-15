В Уфе гроссмейстеры сыграли с юными шахматистами

В выходной за шахматной доской. Сегодня в Уфе на суперфинале чемпионата России среди мужчин и женщин выходной день. Участники и комментаторы турнира провели его с юными спортсменами. Сразу несколько сеансов одновременной игры прошли в столице Башкортостана. Гроссмейстеры встретились с шахматистами со всей республики.

Поставить в тупик международного гроссмейстера практически невозможно. На победу в матче с Сергеем Шиповым претендовали 9 юных шахматистов и два тренера. Но ни одному из них не удалось его обыграть.

Услышать подобные слова – лучшая награда для 11-летнего Владимира Дорофеева. Еще вчера мальчик выступал на первенстве России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он прилетел в Уфу за несколько часов до начала сеанса одновременной игры. И не отдохнув, снова сел за доску, чтобы не упустить возможность поиграть с титулованным шахматистом.

В мероприятии приняли участие воспитанники Республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов из Стерлитамака и коррекционной школы-интерната из Уфы. Спортивное событие приурочили к проведению в столице республики суперфиналов чемпионата страны.

Сняли гарнитуру и провели выходной за шахматной доской Евгений Мирошниченко и Александр Шиманов. Оба международные гроссмейстеры, комментаторы суперфинала чемпионатов России на английском языке. Им противостояли около 40 юных спортсменов со всей республики. Некоторые еще не ходят в школу, но уже знают тактические приемы за шахматной доской.